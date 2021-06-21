Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для абитуриентов, желающих поступить в белорусские университеты и связать будущее с информационными технологиями, ПВТ подготовил электронный справочник "ИТ-абитуриент-2021", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Парка высоких технологий.

В издании представлена актуальная и подробная информация об ИТ-факультетах минских и региональных университетов. В частности, описание ИТ-специальностей, планы приема на 2021 год, проходные баллы за прошлые годы, стоимость обучения, наличие военной кафедры, условия предоставления общежития, места распределения выпускников, сведения о совместных лабораториях и научных центрах.

Поскольку ИТ-образование в Беларуси активно развивается, в новую версию справочника включено на восемь ИТ-факультетов больше, чем в прошлом году, а также расширено число ИТ-специальностей. Кроме того, он содержит описание 14 наиболее распространенных сегодня ИТ-профессий: от программиста и бизнес-аналитика до гейм-дизайнера и специалиста по кибербезопасности.

"Мы все уже живем в цифровую эру и пользуемся сотнями цифровых продуктов. ИТ пронизало жизнь каждого. Завтра новые технологии могут превзойти даже самые смелые фантазии. Искусственный интеллект, квантовая революция, мир роботов, инноваций, смелых открытий, дерзких идей и удивительных новых продуктов - все это будет вашим родным миром, если вы решите стать айтишником", - обратился к абитуриентам директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский.

Чтобы сориентировать в стремительно меняющемся мире технологий и ситуации на рынке труда, в справочнике "ИТ-абитуриент-2021" предусмотрен раздел с информацией из первых уст от представителей компаний - резидентов ПВТ и университетов. Эксперты рассказывают, какие ИТ-специальности являются наиболее востребованными сегодня и будут востребованными через 4-5 лет, какие знания, навыки и умения являются ключевыми для ИТ-специалистов, как правильно выбрать себе ИТ-специальность.-0-