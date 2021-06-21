Воронюк: у молодежи СГ одни задачи - сохранение исторической памяти и недопущение героизации нацизма

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21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. У молодежи Союзного государства одинаковые задачи - сохранение исторической памяти и недопущение героизации нацизма. Об этом сегодня заявил первый секретарь ЦК БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк во время торжественной церемонии завершения международной акции "Сад памяти", посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны в Бресте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Весьма символично, что Неделя молодежи стартует с ряда самых разных инициатив, но сегодня мы находимся в Бресте, городе исторической памяти, который олицетворяет подвиг всех советских солдат - воинов Красной армии. Мы здесь все вместе: БРСМ, Российский союз молодежи, "Волонтеры Победы". И вместе говорим о том, что у молодежи Союзного государства - молодежи Беларуси и России - абсолютно одинаковые цели и задачи - продолжить проводить масштабную работу по сохранению исторической памяти, недопущению попыток фальсификации истории Победы и героизации нацизма", - сказал Дмитрий Воронюк.

По его словам, проект "Сад памяти" стал действительно международным. "Сад памяти" высажен по нашему необъятному Союзному государству от Бреста до Владивостока, в странах СНГ и даже дальнего зарубежья. Всего более 31 млн саженцев. Символично, что этот патриотический проект завершается возле Брестской крепости. Для нас это очень важно и почетно, - отметил первый секретарь ЦК БРСМ. - Сегодня мы говорим о том, что молодые саженцы "Сада памяти" символизируют молодое поколение Союзного государства и самое главное, чтобы наша молодежь крепко врастала своими корнями в традиции, бережно сохраняла их и несла плоды своей работы во имя прекрасного будущего".

Финальные мероприятия международной патриотической акции "Сад памяти" проходят в первый день Недели молодежи в Беларуси. Программой запланированы открытый диалог "Мы помним, мы гордимся", церемония подписания соглашения между БРСМ и движением "Волонтеры Победы", создание уникальной инсталляции "Холмские ворота Брестской крепости" во время международного патриотического проекта "Огненные картины войны".

Во время закладки аллеи имена Героев Советского Союза Петра Гаврилова, Андрея Кижеватова, Алексея Наганова - защитников Брестской крепости - будут присвоены строительным студенческим отрядам "Факел" и "Индустриализация", а также производственному "Инкофудовцы" соответственно.

Международная акция "Сад памяти" - проект всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы. Проект, инициированный российской молодежью, охватил более 50 стран ближнего и дальнего зарубежья, включая Беларусь, Россию, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Алжир, Кубу, ЮАР и многие другие. Предложение "Волонтеров Победы" о проведении финальных мероприятий международного проекта в Бресте поддержали президенты Беларуси и России во время участия в акции "Сад памяти" в июне 2020 года после окончания церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области.-0-