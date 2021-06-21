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Прогноз погоды на 22 июня

21.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления и очень теплая неустойчивая воздушная масса. Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении (оранжевый уровень опасности).

В дневные часы 22-24 июня (вторник-четверг) на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет плюс 30-34°С, 22 июня (вторник) в отдельных районах по юго-востоку воздух прогреется до плюс 35°С, 23-24 июня (среда-четверг) местами по стране  до плюс 35-36°С. 



 
 
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Погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления и очень теплая неустойчивая воздушная масса. Предупреждение о...
 
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