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Неделя молодежи стартовала с интернет-челенджа "Народная зарядка"

21.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Спортивный понедельник встретила молодежь Борисовского района. Более 150 активистов провели вместе утреннюю зарядку не только на открытой и доступной для каждого жителя площадке, но и спортивной - на "Борисов-Арене". К интернет-челенджу Белорусского республиканского союза молодежи может присоединиться каждый. Для этого надо опубликовать видео своего спортивного утра с хештегом "Народная зарядка" в социальных сетях до 17 июля. Интернет-проект открывает Неделю молодежи.

В программе Недели молодежи - патриотические и благотворительные акции, а также творческие фестивали.


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Спортивный понедельник встретила молодежь Борисовского района. Более 150 активистов провели вместе утреннюю зарядку не только на открытой и доступной для каждого...
 
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