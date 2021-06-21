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Неделя молодежи стартовала с интернет-челенджа "Народная зарядка"
21.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Спортивный понедельник встретила молодежь Борисовского района. Более 150 активистов провели вместе утреннюю зарядку не только на открытой и доступной для каждого жителя площадке, но и спортивной - на "Борисов-Арене". К интернет-челенджу Белорусского республиканского союза молодежи может присоединиться каждый. Для этого надо опубликовать видео своего спортивного утра с хештегом "Народная зарядка" в социальных сетях до 17 июля. Интернет-проект открывает Неделю молодежи.
В программе Недели молодежи - патриотические и благотворительные акции, а также творческие фестивали.
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Спортивный понедельник встретила молодежь Борисовского района. Более 150 активистов провели вместе утреннюю зарядку не только на открытой и доступной для каждого...
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