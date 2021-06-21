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На Ислочи прошел слет юных спасателей Минска

21.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

4 дня, более 90 участников и полевые условия для чрезвычайных ситуаций. В  18 раз школьники из всех районов Минска встретились в пойме реки Ислочь, чтобы на практике продемонстрировать свои знания и умения  во время разных происшествий. Оказание первой медицинской помощи, стрельба из пневматического оружия, ликвидация стихийных бедствий, установка палатки и разложение огня.  Кроме демонстрации хорошей физической подготовки, участники удивляли творческими способностями в тематических выступлениях. Для них здесь работала и полевая кухня. 

По итогам учений тройку лучших замыкает команда из Партизанского района столицы. Серебро - у Центрального района. Победителями стали юные спасатели Советского района. Они и представят Минск на  республиканских сборах, которые стартуют в следующем месяце.



 
Теги: Минск
 
 
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4 дня, более 90 участников и полевые условия для чрезвычайных ситуаций. В 18 раз школьники из всех районов Минска встретились в пойме реки Ислочь, чтобы на практике...
 
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