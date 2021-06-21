Во время жары ГАИ напоминает про внимательность на дорогах

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Зной испытывает на прочность и участников дорожного движения - у водителей и пешеходов снижается скорость реакции. Из-за высокой температуры деформируется и дорожное покрытие. В совокупности эти обстоятельства могут спровоцировать дорожно-транспортные происшествия. Госавтоинспекция напоминает: на дорогах следует быть максимально внимательными. Так, в Московском районе столицы инспекторы проверяли не только наличие водительского удостоверения, но и подготовку транспортных средств к испытанию жарой.

В качестве противознойной поддержки сотрудники ГАИ раздавали водителям ледяную питьевую. Такие прохладительные акции безопасности на дорогах Госавтоинспекция будет проводить до конца лета.



