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Во всех регионах Беларуси прошли легкоатлетические забеги и велопробеги
21.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Масштабными спортивными мероприятиями по всей стране сегодня стартовала Неделя молодежи. Во всех регионах прошли легкоатлетические забеги и велопробеги. Центральное событие в столице стартовало от стадиона "Динамо". Сначала собравшиеся приняли участие в челлендже "Народная зарядка", а затем преодолели на велосипеде дистанцию почти в 10 километров - от легендарной арены до монумента "Беларусь партизанская", где возложили цветы.
День молодежи Беларусь ежегодно отмечает в последнее воскресенье июня, это будет 27 число. Но различные мероприятия расписаны на всю неделю.
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Масштабными спортивными мероприятиями по всей стране сегодня стартовала Неделя молодежи. Во всех регионах прошли легкоатлетические забеги и велопробеги....
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