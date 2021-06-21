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Во всех регионах Беларуси прошли легкоатлетические забеги и велопробеги

21.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Масштабными спортивными мероприятиями по всей стране сегодня стартовала Неделя молодежи. Во всех регионах прошли легкоатлетические забеги и велопробеги. Центральное событие в столице стартовало от стадиона "Динамо". Сначала собравшиеся приняли участие в челлендже "Народная зарядка", а затем преодолели на велосипеде дистанцию почти в 10 километров - от легендарной арены до монумента "Беларусь партизанская", где возложили цветы.

День молодежи Беларусь ежегодно отмечает в последнее воскресенье июня, это будет 27 число. Но различные мероприятия расписаны на всю неделю. 


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Теги: Минск
 
 
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Масштабными спортивными мероприятиями по всей стране сегодня стартовала Неделя молодежи. Во всех регионах прошли легкоатлетические забеги и велопробеги....
 
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