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На этой неделе белорусов ожидает настоящий африканский зной

21.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сказывается на дорожной обстановке и жара. На этой неделе белорусов ожидает настоящий африканский зной. Дождей немного, а на безоблачном небе - палящее июньское солнце. Температурный фон только за прошедшие сутки уже на 6-10 градусов превысил климатическую норму. По предварительному прогнозу, легче дышать станет только к концу недели, когда дневная температура понизится до +21… + 28 градусов.

Из-за жары сложной остается обстановка и на водоемах страны. Только за выходные утонули 23 человека. Среди них два ребенка. Еще двое несовершеннолетних утонули 15 июня. В эти минуты на Немане продолжается поиск тел трех человек - не смогли спастись мужчина и его спутница, которую он учил плавать, а также еще один мужчина, который после выпивки решил освежиться. ОСВОД напоминает, спиртное и отдых на воде несовместимы!

На этой неделе белорусов ожидает настоящий африканский зной

Сложной остается пожароопасная обстановка в лесах. За выходные там произошло 10 пожаров. Лишь в Витебской области не отмечены возгорания. Минсельхоз запретил посещение лесов в семи районах страны и ограничил в двадцати. За прогулку в запрещенных местах грозит штраф до 725 рублей.


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Сказывается на дорожной обстановке и жара. На этой неделе белорусов ожидает настоящий африканский зной. Дождей немного, а на безоблачном небе - палящее июньское...
 
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