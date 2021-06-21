СК возбудил уголовное дело по факту смертельной аварии в Борисовском районе

Источник материала: БT

Накануне в лобовом столкновении на трассе М1 погибли 3 человека. По предварительной информации, 25-летняя водитель Mercedes вблизи деревни Стаи не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и врезалась в Ford. От полученных травм 18-летний шофер, а также пассажиры, которые находились с ним, погибли на месте. Водитель и пассажир Mercedes были госпитализированы. Причина аварии выясняется. По информации ГАИ, только за 5 месяцев этого года в 35 ДТП со схожими обстоятельствами погибли 15 человек.

Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Водитель и пассажир Mercedes остались живы. Следует отметить, что жаркая погода негативно сказывается на аварийной обстановке, особенно в выходные дни, когда увеличиваются транспортные потоки. Люди расслабляются из-за хорошей погоды, что приводит к невнимательности. Люди отвлекаются где-то чересчур, пренебрегая тем, что нужно четко контролировать дорожную обстановку. Это приводит к столкновениям.

Еще одна серьезная авария случилась накануне в Минске. По предварительной информации, 22-летний мотоциклист ехал по ул. Немиге и сбил пешехода. Сообщается, что 47-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате происшествия мотоцикл после падения загорелся. Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.





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