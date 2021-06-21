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Задержаны организаторы незаконного трафика медикаментов в Беларуси
21.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"Двое граждан Беларуси организовали канал по нелегальному ввозу из Украины фармакологических препаратов", - рассказали в Госпогранкомитете. Во время обысков у подозреваемых обнаружены и изъяты около 115 тысяч таблеток и 4,5 тысячи ампул. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ. Выяснилось, что сбыт планировался как на территории нашей страны, так и за ее пределами.
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"Двое граждан Беларуси организовали канал по нелегальному ввозу из Украины фармакологических препаратов", - рассказали в Госпогранкомитете. Во время обысков у...
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