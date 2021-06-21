ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Задержаны организаторы незаконного трафика медикаментов в Беларуси

21.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

"Двое граждан Беларуси организовали канал по нелегальному ввозу из Украины фармакологических препаратов", - рассказали в Госпогранкомитете. Во время обысков у подозреваемых обнаружены и изъяты около 115 тысяч таблеток и 4,5 тысячи ампул. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ. Выяснилось, что сбыт планировался как на территории нашей страны, так и за ее пределами.


Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Двое граждан Беларуси организовали канал по нелегальному ввозу из Украины фармакологических препаратов", - рассказали в Госпогранкомитете. Во время обысков у...
 
Новости дня
Новости общества
 
Гайдукевич: санкции сделают страну сильнее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by