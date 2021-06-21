Задержаны организаторы незаконного трафика медикаментов в Беларуси

Источник материала: БT

"Двое граждан Беларуси организовали канал по нелегальному ввозу из Украины фармакологических препаратов", - рассказали в Госпогранкомитете. Во время обысков у подозреваемых обнаружены и изъяты около 115 тысяч таблеток и 4,5 тысячи ампул. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ. Выяснилось, что сбыт планировался как на территории нашей страны, так и за ее пределами.

Читайте также: