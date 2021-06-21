Источник материала: БT

Народы Содружества помнят! В эти июньские дни дипломаты стран СНГ отдают дань памяти погибшим и победившим героям Великой Отечественной войны. Участники видеоакции на родном языке читают стихи, посвященные трагической и священной странице нашей общей истории. Инициатором акции стала Беларусь как страна - председатель в Содружестве Независимых Государств в этом году.





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