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В Брестской крепости пограничники проведут акцию "Боевой расчет", посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны

21.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь в эти дни с особой болью вспоминает трагическую дату, которая навсегда оставила незаживающие раны в истории нашего народа, унесла жизни каждого третьего. 80 лет назад 22 июня без объявления войны фашистская Германия атаковала города Советского Союза. В 4 утра начались первые шаги по геноциду белорусского народа. Вражеская авиация нанесла удары по Бресту, Гродно, Лиде, Слониму, Барановичам и другим городам. Началась оборона Брестской крепости.

Сегодня в легендарной цитадели по традиции пограничники проведут акцию "Боевой расчет". В 19:00 у Тереспольских ворот курсанты выстроятся с портретами погибших в первых боях Великой Отечественной войны защитников Белорусского пограничного округа. Благодаря этой акции современное поколение не просто помнит о подвиге защитников Родины, заступивших ровно 80 лет назад на охрану государственной границы, принимая участие в "Боевом расчете" на брестской земле, молодежь понимает, какую цену заплатили пограничники в 1941 году за мирное будущее народа.

В Брестской крепости пограничники проведут акцию "Боевой расчет", посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны

А завтра в стране пройдут масштабные памятные мероприятия. Главные действия развернутся у стен мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". В прямом эфире все события будет транслировать Белтелерадиокомпания. Десятки камер разместятся по периметру самых зрелищных сцен. Откроет День всенародной памяти митинг-реквием в 3:30. Его сменит реконструкция событий 22 июня 1941 года, которая стартует в 5 часов. А вечером в легендарной цитадели - церемония и концерт, посвященные 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Ровно в полдень 22 июня вся стране замрет в минуте молчания и вспомнит тех, кто ценой своей жизни внес вклад в Великую Победу и пострадал от деяний фашистов.


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Теги: Брест, Гродно
 
 
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