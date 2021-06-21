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В Беларуси пройдут памятные мероприятия к 80-летию начала Великой Отечественной войны

21.06.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В память о жертвах Великой Отечественной войны и в благодарность защитникам - героям, в первые минуты вставшим на борьбу с врагом. 22 июня в Беларуси пройдут масштабные мероприятия. Главные действия развернутся у стен мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". В прямом эфире все памятные события будет транслировать Белтелерадиокомпания. Десятки камер разместятся по периметру самых зрелищных сцен. Откроет День всенародной памяти  митинг-реквием в 3:30. Его сменит реконструкция событий 22 июня 1941 года, которая стартует в 5 часов. Вечером в легендарной цитадели - церемония и концерт, посвященные 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Театрализованную постановку о первых минутах войны представят в Гродно в полночь 22 июня. Традиционная акция "Память" в этом году пройдет в парке имени Жилибера. 

22 июня все белорусы смогут присоединиться к общереспубликанской минуте молчания. Почтить память жертв фашизма можно, остановившись на минуту ровно в 12:00. 


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Теги: Гродно
 
 
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В память о жертвах Великой Отечественной войны и в благодарность защитникам - героям, в первые минуты вставшим на борьбу с врагом. 22 июня в Беларуси пройдут...
 
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