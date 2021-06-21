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Выпуск специалистов Университета гражданской защиты МЧС состоится 24 июня

21.06.2021 16:43 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпуск специалистов Университета гражданской защиты МЧС состоится 24 июня. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ Андрей Садовский.

В этом году дипломы университета МЧС получат более 280 специалистов, из них долгожданные лейтенантские погоны - 141 выпускник. Дипломы о высшем образовании в нынешнем году будут вручены и 46 иностранным специалистам из Азербайджана, Казахстана, России и Грузии.

В программе мероприятия - награждение выпускников, окончивших вуз с золотой медалью, ритуал закладки памятной плиты, офицерский вальс, а также музыкальный подарок в исполнении выпускников и прохождение ими торжественным маршем.

Университет гражданской защиты МЧС - учреждение высшего образования с 87-летним опытом подготовки специалистов для спасательных ведомств Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья. Вуз - образовательный центр в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечивающий реализацию программ подготовки кадров с учетом интересов различных ведомств страны и соседних государств. На 7 факультетах, 19 кафедрах, в адъюнктуре и докторантуре организовано обучение по 18 специальностям.

На базе Национальной высшей школы по подготовке спасателей-пожарных Беларуси прошли обучение свыше 55 тыс. человек.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году дипломы университета МЧС получат более 280 специалистов, из них долгожданные лейтенантские погоны - 141 выпускник.
 
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