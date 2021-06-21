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В Беларуси с 19 по 30 июля пройдет Летняя школа Всемирной организации интеллектуальной собственности

21.06.2021 16:43 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 19 по 30 июля впервые пройдет Летняя школа Всемирной организации интеллектуальной собственности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Мероприятие запланировано в онлайн-формате и будет доступно для всех желающих в любом регионе страны. Для участия в Летней школе ВОИС необходимо до 5 июля зарегистрироваться в качестве кандидата на сайте Академии Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Летние школы ВОИС - это учебно-образовательные мероприятия, которые организуются в различных странах мира совместно с ведомствами ИС и высшими учебными заведениями. В программу Летней школы среди прочего включены такие вопросы, как международные и региональные патентные системы, товарные знаки и интернет, творческие отрасли и интеллектуальная собственность, лицензирование авторских прав, защита прав ИС, управление и оценка ИС, охрана здоровья населения, зеленые технологии и др.

Мероприятие состоится в рамках реализации меморандума о взаимопонимании между правительством Беларуси и Всемирной организацией интеллектуальной собственности, а также в соответствии со стратегией Беларуси в сфере интеллектуальной собственности. Его организаторами выступили ВОИС, Государственный комитет по науке и технологиям, Национальный центр интеллектуальной собственности и Республиканская научно-техническая библиотека.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Летние школы ВОИС - это учебно-образовательные мероприятия, которые организуются в различных странах мира совместно с ведомствами ИС и высшими учебными...
 
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