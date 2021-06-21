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Еще один иностранный телеканал прекращает вещание в Беларуси

21.06.2021 17:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 июн – Sputnik. Трансляция телепрограммы RTVI будет прекращена в Беларуси с 27 июня. Об этом сообщил оператор "Космос ТВ" в понедельник.

Все дело в том, что истек "срок действия разрешения на распространение продукции телеканала на территории республики". Документ выдает Министерство информации.

"В связи с этим ретрансляция телепрограммы "RTVI" в сетях СООО "КОСМОС ТВ" будет прекращена. Последний день трансляции - 26 июня 2021 года", - информирует телекоммуникационный оператор.

Каких телеканалов больше нет в эфирной сетке?

Напомним, с 16 июня прекращено действие разрешений на распространение четырех иностранных телевизионных СМИ.

Речь идет о двух российских телеканалах IQ HD и ЖИВИ!, а также о двух украинских Спорт 1 и Спорт 2. Они также были вычеркнуты из эфирной сетки на территории Беларуси. 

© CC0 / Pexels / JESHOOTS
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В мае были исключены из списка разрешенных к распространению в республике российские каналы RUSSIAN MUSICBOX, "Мама" и CANDYMAN, ранее в июне - "КИНОМИКС", "Телеканал КХЛ (KHL TV channel)" и "Русская ночь". Последние три планируют вернуть в сетку вещания.

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Теги: Минск
 
 
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Срок действия разрешения на распространение продукции среди белорусских зрителей завершается для телеканала RTVI в конце июня.
 
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