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Еще один иностранный телеканал прекращает вещание в Беларуси
21.06.2021 17:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июн – Sputnik. Трансляция телепрограммы RTVI будет прекращена в Беларуси с 27 июня. Об этом сообщил оператор "Космос ТВ" в понедельник.
Все дело в том, что истек "срок действия разрешения на распространение продукции телеканала на территории республики". Документ выдает Министерство информации.
"В связи с этим ретрансляция телепрограммы "RTVI" в сетях СООО "КОСМОС ТВ" будет прекращена. Последний день трансляции - 26 июня 2021 года", - информирует телекоммуникационный оператор.
Каких телеканалов больше нет в эфирной сетке?
Напомним, с 16 июня прекращено действие разрешений на распространение
Речь идет о двух российских телеканалах IQ HD и ЖИВИ!, а также о двух украинских Спорт 1 и Спорт 2. Они также были вычеркнуты из эфирной сетки на территории Беларуси.
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В мае были исключены из списка разрешенных к распространению в республике российские каналы RUSSIAN MUSICBOX, "Мама" и CANDYMAN, ранее в июне - "КИНОМИКС", "Телеканал КХЛ (KHL TV channel)" и "Русская ночь". Последние три
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Срок действия разрешения на распространение продукции среди белорусских зрителей завершается для телеканала RTVI в конце июня.
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