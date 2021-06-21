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Российские соотечественники возложили цветы в Брестской крепости
21.06.2021 17:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июн – Sputnik. В канун годовщины начала Великой Отечественной войны участники международного мероприятия приехали в Брест на мемориальные акции, которые проходят там в эти дни.
© Sputnik Николай Михновец
После экскурсии по музейному комплексу Брестской крепости российские соотечественники возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших защитников минутой молчания.
Очередной форум российских соотечественников в этом году посвящен вопросам сохранения исторической правды о событиях Великой Отечественной войны и противодействию фальсификациям.
Сегодня ночью российские соотечественники также примут участие в митинге-реквиеме в Брестской крепости, а также станут свидетелями реконструкции первых часов обороны твердыни.
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Международный форум в 80-ую годовщину начала Великой Отечественной войны проходит на белорусской территории.
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