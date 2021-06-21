Вопросы хранения пенсионных дел скорректированы в Беларуси

Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 10 июня 2021 года №45 скорректирована инструкция о порядке обращения за пенсией, организации работы и ведения делопроизводства по назначению и выплате пенсий. Соответствующие изменения внесены в ведомственное постановление от 8 июля 2019 года №35, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

В частности, изменения коснулись хранения пенсионных дел, а именно - порядка пересылки пенсионного дела.

Уточняется, что основаниями для пересылки дела могут быть изменение пенсионером места жительства в пределах Беларуси; поступление в государственное стационарное учреждение соцобслуживания; иные обстоятельства.

Пенсионное дело пересылается по почте по запросу соответствующего управления, на руки пенсионеру (его законному представителю, доверенному лицу) оно не выдается.

Запрос оформляется на основании заявления пенсионера произвольной формы (должны быть указаны адреса нового и прежнего места жительства, наименование управления, в котором находится пенсионное дело); письменного сообщения организации об обстоятельстве, влекущем пересылку пенсионного дела.

Указанные положения вступают в силу с 15 июля 2021 года.-0-