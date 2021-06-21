Студенты и сотрудники БГУ присоединились к мероприятиям Недели молодежи

Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты и сотрудники БГУ примут участие в мероприятиях Недели молодежи. Проводится она в Беларуси с 21 по 27 июня под девизом "Время выбрало нас!". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Стартовала тематическая неделя днем здоровья и спорта. Делегация студентов и преподавателей БГУ приняла участие в легкоатлетическом молодежном забеге "На старт, молодежь!", который прошел сегодня в Гродно.

В День памяти и скорби "Мы помним, мы гордимся!" 22 июня с участием представителей БГУ состоится митинг-реквием у мемориала "Память". Здесь захоронено 35 советских воинов, погибших при обороне Минска в годы Великой Отечественной войны. В этот же день студенты и сотрудники БГУ присоединятся к Всебелорусской акции "Минута молчания". Также программа дня включает посещение мемориального комплекса "Тростенец", где представители вуза почтут память участников ВОВ.

В ходе республиканской волонтерской благотворительной акции "День добра" 24 июня все желающие сотрудники и студенты БГУ приглашаются к участию в сборе средств для воспитанников детских домов, социально-педагогических центров и школ-интернатов. Принимаются спортивный и игровой инвентарь, а также канцелярские принадлежности.

Также в университете проходит онлайн-челлендж "Поделись добром". Его участникам предлагается опубликовать пост в социальных сетях с хештегом #ПоделисьДобром о своих хороших поступках, совершенных в течение недели молодежи.

В день труда, 25 июня, молодежь БГУ примет участие в акциях по благоустройству парков и аллей, окажет помощь ветеранам и пожилым людям. Музыкальная программа ждет всех желающих 26 июня в день творчества. Студенты и сотрудники БГУ смогут посетить концертную программу на площадке у Дворца спорта. Здесь выступят звезды белорусской и российской эстрады, творческие коллективы и вокалисты учреждений образования. Завершится вечер праздничным фейерверком.

Мероприятия, организованные в рамках Недели молодежи, включают ряд тематических акций, которые позволяют молодым людям проявить себя в различных сферах. В течение семи дней в Беларуси пройдут дни спорта и здоровья, памяти и скорби, молодой семьи, добра, труда, творчества.

Организаторами мероприятий на базе БГУ выступают управления по делам культуры и воспитательной работы с молодежью, первичная профсоюзная организация студентов и центр волонтерской деятельности БГУ.-0-