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21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" сегодня во время открытого диалога "Мы помним, мы гордимся" в Бресте подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документом поставили первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк и председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

Стороны намерены установить и развивать всестороннее сотрудничество на основе принципов равенства, взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения и доверия. Подписанное соглашение будет способствовать сохранению исторической правды, преемственности поколений и дружбы между нашими народами.-0-