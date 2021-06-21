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БРСМ и всероссийское движение "Волонтеры Победы" подписали соглашение о сотрудничестве

21.06.2021 18:23 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи и всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" сегодня во время открытого диалога "Мы помним, мы гордимся" в Бресте подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документом поставили первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк и председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

Стороны намерены установить и развивать всестороннее сотрудничество на основе принципов равенства, взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения и доверия. Подписанное соглашение будет способствовать сохранению исторической правды, преемственности поколений и дружбы между нашими народами.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Стороны намерены установить и развивать всестороннее сотрудничество на основе принципов равенства, взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения и доверия.
 
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