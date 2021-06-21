МЧС уточнило порядок подготовки и переподготовки работников, занятых перевозкой опасных грузов

Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям от 17 мая 2021 года №37 утверждена инструкция, которой установлен порядок подготовки и переподготовки работников субъектов перевозки опасных грузов, занятых перевозкой опасных грузов автомобильным, железнодорожным, воздушным и внутренним водным транспортом. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Под действие инструкции не подпадают военнослужащие Вооруженных Сил Беларуси, транспортных войск и органов пограничной службы, занятые перевозкой опасных грузов.

При подготовке работникам необходимо ознакомиться с общими положениями законодательства в области перевозки опасных грузов, изучить требования, виды опасности, получить знания и навыки по методам безопасной обработки таких грузов и порядку действий в аварийной обстановке.

Дистанционно подготовка не проводится. Исключение - подготовка в период введения ограничительных мероприятий в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Постановление вступит в силу после официального опубликования.-0-