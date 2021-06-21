Выездное заседание Совета постпредов СНГ прошло в Бресте

Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выездное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества прошло сегодня в Бресте. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

На встрече члены Совета постпредов подвели итоги заседания Совета глав правительств СНГ, которое состоялось 28 мая в Минске, наметили задачи по реализации принятых документов и достигнутых договоренностей.

Заседание Совета глав правительств, по мнению участников, прошло на высоком организационном уровне и весьма результативно. Встреча подтвердила заинтересованность всех государств в дальнейшем развитии сотрудничества в рамках СНГ, и прежде всего в экономической сфере.

Главы правительств подписали целый ряд документов, регламентирующих взаимодействие в вопросах санитарной охраны территорий, предупреждения и пресечения использования ложных товарных знаков и географических указаний, профилактики и борьбы с ящуром, а также в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли, в сфере содействия занятости населения.

Постпреды также рассмотрели вопрос о деятельности Совета по туризму стран Содружества, ознакомились с туристическим потенциалом Беларуси и Брестской области.

Кроме того, во время визита постоянные полномочные представители и делегация Исполнительного комитета СНГ возложили цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", посетили Национальный парк "Беловежская пуща".-0-