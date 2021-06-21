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Пожароопасная ситуация в лесах Беларуси: усилены меры безопасности

21.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Из-за аномально жаркой погоды лесхозы вводят ограничение на посещение лесных массивов. В основном это касается южных регионов. Сейчас выезжать на пикник запрещено в леса в семи районах страны, еще более двадцати районов - под ограничением в Гродненской, Минской, Гомельской и Могилевской областях.

Специалисты лесной охраны предупреждают - за прогулку в запрещенных местах, а также за разведение костров на пожароопасных участках грозит штраф до 725 рублей.


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Из-за аномально жаркой погоды лесхозы вводят ограничение на посещение лесных массивов. В основном это касается южных регионов. Сейчас выезжать на пикник запрещено...
 
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