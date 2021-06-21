Пожароопасная ситуация в лесах Беларуси: усилены меры безопасности

Источник материала: БT

Из-за аномально жаркой погоды лесхозы вводят ограничение на посещение лесных массивов. В основном это касается южных регионов. Сейчас выезжать на пикник запрещено в леса в семи районах страны, еще более двадцати районов - под ограничением в Гродненской, Минской, Гомельской и Могилевской областях.

Специалисты лесной охраны предупреждают - за прогулку в запрещенных местах, а также за разведение костров на пожароопасных участках грозит штраф до 725 рублей.





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