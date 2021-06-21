ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

22 июня в Беларуси пройдут масштабные памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Великой Отечественной войны

21.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Завтра в стране пройдут масштабные памятные мероприятия. Главные действия развернутся у стен мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". В прямом эфире все события будет транслировать Белтелерадиокомпания. Десятки камер разместятся по периметру самых зрелищных сцен. Откроет День всенародной памяти митинг-реквием в 3:30 утра. Его сменит реконструкция событий 22 июня 1941 года, которая стартует в 5:00. А вечером в легендарной цитадели - церемония и концерт, посвященные 80-летию начала Великой Отечественной войны.

И ровно в полдень 22 июня вся страна замрет в минуте молчания и вспомнит тех, кто ценой своей жизни внес вклад в Великую Победу и пострадал от действий фашистов.


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завтра в стране пройдут масштабные памятные мероприятия. Главные действия развернутся у стен мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". В прямом эфире...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Новополоцке начали возводить 130-метровый понтонный мост через Западную Двину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by