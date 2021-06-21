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В Новополоцке начали возводить 130-метровый понтонный мост через Западную Двину

21.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Новополоцке начали возводить понтонный мост через Западную Двину. Старый мост на ул. Калинина требует ремонта. Устанавливают 20 понтонов, каждый из которых весит 7 тонн, работники Пинского центра Республиканского отряда специального назначения "Зубр". Задействовано 20 единиц техники и около 30 работников МЧС. Понтонный мост длиной около 130 метров планируют возвести в течение дня.

Когда будут выполнены все работы и налажено движение по понтонной переправе, Калининский мост полностью закроют на реконструкцию.


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В Новополоцке начали возводить понтонный мост через Западную Двину. Старый мост на ул. Калинина требует ремонта. Устанавливают 20 понтонов, каждый из которых весит 7...
 
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