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В Новополоцке начали возводить 130-метровый понтонный мост через Западную Двину
21.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Новополоцке начали возводить понтонный мост через Западную Двину. Старый мост на ул. Калинина требует ремонта. Устанавливают 20 понтонов, каждый из которых весит 7 тонн, работники Пинского центра Республиканского отряда специального назначения "Зубр". Задействовано 20 единиц техники и около 30 работников МЧС. Понтонный мост длиной около 130 метров планируют возвести в течение дня.
Когда будут выполнены все работы и налажено движение по понтонной переправе, Калининский мост полностью закроют на реконструкцию.
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В Новополоцке начали возводить понтонный мост через Западную Двину. Старый мост на ул. Калинина требует ремонта. Устанавливают 20 понтонов, каждый из которых весит 7...
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