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Брест погрузился в праздничные мирные дни: жители Бреста посетили уникальный передвижной музей "Поезд Победы"

21.06.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в преддверии большой памятной даты - 80-летия начала Великой Отечественной войны - Брест погрузился в праздничные мирные дни. Горожане смогли посетить уникальный передвижной музей "Поезд Победы". Он прибыл сегодня в Брест. В составе воссозданы 9 вагонов экспозиции. Каждый посвящен своей тематике: начало войны, оборона Брестской крепости, есть вагон связистов и санитарной части. Атмосферу сражений передают трехмерные панорамы, мультимедийное сопровождение, объемный звук, запахи, механические спецэффекты. По улицам города в эти минуты проходит марш с участием реконструкторов предвоенных дней, а для автолюбителей - выставка старой военной техники.


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Теги: Брест
 
 
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Сегодня в преддверии большой памятной даты - 80-летия начала Великой Отечественной войны - Брест погрузился в праздничные мирные дни. Горожане смогли посетить...
 
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