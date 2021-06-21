Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГАИ напоминает о правилах безопасности при использовании средств индивидуальной мобильности. Об этом БЕЛТА сообщила госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

К средствам индивидуальной мобильности (СИМ) относят самокаты, электросамокаты, скейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства передвижения. В связи с этим Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на тот факт, что средства индивидуальной мобильности могут быть опасными и принести с собой не только удовольствие, но и беду при их неправильном использовании или же в неположенных местах. Это всегда должны понимать родители, приобретая ребенку самокат, гироскутер и другие средства передвижения, а также сами взрослые, которые зачастую следуют на таком транспорте по проезжей̆ части.

Важно отметить: СИМ могут быть опасными, так как развивают значительную скорость, что при ограниченной маневренности создает высокую вероятность потери управления.

"В настоящее время активно развивается система проката самокатов. Следует знать, что существуют определенные виды электротранспорта, к которым может относиться как маломощный самокат, так и скоростной, для которого необходимо наличие специального права управления, - рассказали в ГАИ. - Настоятельно рекомендуем пользователям СИМ не выезжать на проезжую часть и не подвергать опасности свою жизнь и окружающих. При этом не менее важно объяснить детям основные правила безопасного поведения на улице во время катания". -0-