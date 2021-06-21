Источник материала: БT

Сегодня в преддверии большой памятной даты - 80-летия начала Великой Отечественной войны - все дороги ведут в Брестскую крепость. Здесь начиналась Великая Отечественная война. И в эти минуты в легендарной цитадели по традиции пограничники проводят акцию "Боевой расчет". У Тереспольских ворот курсанты выстроились с портретами погибших защитников Белорусского пограничного округа. Сам Брест погрузился в атмосферу 40-х - в городе вспоминали, каким был последний мирный день. На пешеходной улице Советской устроили большой исторический флешмоб: звучала музыка из старинных патефонов, прогуливались реконструкторы в довоенной форме. Рядом проходила выставка ретроавто.

Кроме того, горожане смогли посетить уникальный передвижной музей "Поезд Победы". В составе воссозданы 9 вагонов экспозиции. Каждый посвящен своей тематике: начало войны, оборона Брестской крепости. Атмосферу сражений передают трехмерные панорамы, мультимедийное сопровождение, объемный звук, запахи, механические спецэффекты. В городе над Бугом состав будет находиться и завтра.