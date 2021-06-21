Коллегия ЕЭК: Санкции создают условия для подъема национальных экономик

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Санкции создают условия для подъема национальных экономик. Такое мнение выразил председатель коллегии ЕЭК на выездном заседании. По словам Михаила Мясниковича, страны "пятерки" имеют высокий уровень самодостаточности. Кроме того, благодаря работе в рамках ЕАЭС возрастают объемы взаимной торговли и кооперации, а валовой внутренний продукт каждого государства формируется за счет интеграционного вклада. Таким образом торговые ограничения от европейских стран способствуют еще большему наращиванию доверия между участницами союза.

Михаил Мясникович, председатель коллегии ЕЭК:



Санкции - это проявление слабости того, кто их предъявляет. Когда уже нет других аргументов, тогда вводятся так называемые силовые методы. Наше общение с бизнес-кругами еще раз убеждает в том, что решения, которые принимаются политиками об ограничении каких-то контактов, или вопросы, связанные с продвижением товаров, это плохо в первую очередь для деловых кругов, которые действительно создают рабочие места, стремятся обеспечить благополучие граждан, и тут вмешиваются силы, которые не способствуют улучшению жизненного уровня людей

Сегодня в Бресте прошло выездное заседание коллегии ЕЭК. Делегация посетила предприятия, встретилась с бизнес-сообществом - крупнейшими белорусскими экспортерами и представителями малого и среднего бизнеса.