Источник материала: БT

"С того страшного дня прошло 80 лет и вот нам снова объявляют войну. Пока экономическую", - так белорусский эксперт Александр Шпаковский отозвался об очередном пакете санкций, который ввели против Беларуси. С этими словами трудно не согласиться. Особенно печально, что поколение жителей объединенной Европы идет стопами своих предков - гитлеровской Германии.

Евросоюз запретит въезд 78 гражданам и заморозит активы 8 предприятий. Среди них МАЗ, БелАЗ и Белорусская нефтяная компания. Очевидно, что такое решение в первую очередь может ударить по рядовым рабочим. Хотя на самом деле идет борьба мировых игроков за большие рынки. Тот же БелАЗ занимает треть мирового рынка большегрузных самосвалов, не говоря уже о региональной роли наших НПЗ. Но все это Беларусь уже проходила. Устойчивость экономики даже в сложные времена COVID не вызывает сомнений. Напомним, Евразийский банк развития прогнозирует рост ВВП Беларуси на 3 % в первом полугодии.

Санкции ЕС против белорусских журналистов

Вызывают недоумение и другие аспекты решений европейских политиков. В так называемые черные списки снова записали бизнесменов и журналистов. Среди них на этот раз оказался популярный колумнист газеты "СБ. Беларусь сегодня" Андрей Муковозчик. Неопровержимые факты и яркие метафоры действительно задели за живое авторов четвертого пакета. Таким образом автор "заслужил" свое место в санкционном списке. Там же оказался и наш коллега Сергей Гусаченко, ведущий проекта "Понятная политика". Каждую неделю в этой информационной программе раскрываются факты, о которых в западных СМИ принято просто молчать. Эта правда оказалась настолько неудобной, что вызвала вот такую острую реакцию на международном уровне. Со своей стороны можем занести такой ответ только в актив самих журналистов. Мы помним случаи, когда наши коллеги не поленились и в судебном порядке отстояли свою правоту, кстати, в европейском суде. И новые случаи - преследование журналистов за их в том числе сильную гражданскую позицию.

К сожалению, карать санкциями работников СМИ за профессиональную работу стало для европейцев вредной привычкой. А вот полезную привычку можем подсказать. Внимательно присмотритесь к своим же акулам политического шоу-бизнеса.

На днях польский телеканал "Белсат" снова попался на очевидном фейке. Герой одной из статей, посвященной нечеловеческим пыткам и издевательствам в тюремных застенках, сам рассказал, как стал большой политической сенсацией одного маленького информационного болота. Цена вопроса - 100 евро. Девушка, называющая себя журналистом, просто купила выдуманную историю у случайного таксиста.

Кому санкции, кому дотации?

Как работают эти иностранные борцы за белорусскую правду, по иронии случая не так давно рассказали именно в проекте "Понятная политика". Чем на самом деле является канал "Белсат", что скрывается за маской варшавской свободы? Как работает структура и кем финансируется, как оскорбляет и врет в эфире, почему направлена на свержение белорусской власти, что говорят о ней бывшие сотрудники? Только факты, в ответ на которые следуют санкции. А вот за свои фейки канал "Белсат" только из госбюджета Польши недавно получил 20 миллионов злотых. Еще Белсату исправно подкидывает средства Госдеп США, Шведское агентство развития международного сотрудничества, МИД Норвегии, Канады и Литвы, посольство Нидерландов в Варшаве, правительство Великобритании. Вот и краткий список государств, которые вводят санкции против Беларуси. А все выпуски проекта "Понятная политика" можно посмотреть на YouTube-канале Агентства теленовостей, чтобы самостоятельно составить собственное мнение о том, что происходит в стране и мире.