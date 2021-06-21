Н. Гростиньш: Санкционная политика в отношении Беларуси серьезно вредит экономике стран Балтии

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Затронувшие экспорт белорусского калия они нанесут ощутимый урон Клайпедскому порту.

Латвийский политолог Нормуд Гростиньш считает, что правящие круги стран Балтии готовы жертвовать экономическим положением и уровнем жизни своих граждан ради собственных меркантильных интересов и продвижения по карьерной лестнице.

Нормунд Гростиньш, политолог, лидер партии "Центр" (Латвия): "Политика санкций и внешняя политика балтийских стран в этом плане очень серьезно вредит нашей экономике.

Балтийские страны готовы жертвовать экономикой, рабочими местами, уровнем жизни против Беларуси, против России. Почему? Потому что правящие политики за это получают кресло в Брюсселе, например, места еврокомиcсаров, евродепутатов. Евродепутат получает 8 тысяч евро в месяц, 25 тысяч в месяц дается на помощников и так далее.

Они готовы за это продать экономические интересы страны, как мы видим, не глядя".