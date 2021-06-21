В Жорновке прошел областной фестиваль для молодых специалистов TourFest-2021

Источник материала: БT

Когда в лесу с палаткой лучше, чем на море. TourFest-2021 (областной фестиваль для молодых специалистов) прошел в деревне Жорновка Березинского района. А посвящен он Году народного единства. 3 сотни участников, 23 команды центрального региона боролись в творческих и спортивных соревнованиях, демонстрировали технику пешего туризма и фигурное управление велосипедом. Программа слета насыщенная: песни у костра и разговоры "без галстуков". А кульминацией стал вечерний open air и выступление кавер-бэнда.

В каждой команде 11 человек из разных сфер деятельности - от учителей до аграриев. По условиям, все они должны работать не более 2 лет.

По итогам слета 3 место заняли парни из Солигорского района. Серебро завоевала команда Березинского района-хозяина. А золото поехало в Несвижский район.





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