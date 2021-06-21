В Беларуси с начала года утонули 17 детей

Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура напоминает всем взрослым, что летние каникулы - самый травмоопасный период для детей. С начала года утонули уже 17 детей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Дмитрия Брылева.

"В последнее время в Беларуси непростая ситуация с обеспечением безопасности несовершеннолетних на водоемах. В этом году уже утонули 17 детей. За последние три недели - восемь", - сказал Дмитрий Брылев.

Основными причинами такой ситуации он назвал недостаточный контроль за поведением несовершеннолетних со стороны взрослых, ненадлежащую организацию досуга во время каникул, незнание правил поведения на воде, несоблюдение мер предосторожности, в том числе игнорирование запретительных знаков, купание в водоемах, которые не оборудованы для отдыха граждан.

С наступлением летних дней выросло и число несчастных случаев, связанных с выпадением малолетних из окон многоэтажных домов, в том числе когда они опирались на москитную сетку. В результате дети получили тяжелые черепно-мозговые травмы, переломы конечностей, повреждения внутренних органов. Были и летальные исходы.

В связи с наступлением жаркой погоды Генпрокуратура призывает родителей внимательнее относиться к досугу несовершеннолетних. Необходимо исключить купание детей, а также их приближение к водоемам без сопровождения взрослых. Малыши не должны находиться возле открытых окон и подоконников. "Чтобы в дом не пришла беда, разъясняйте детям, как не получить травмы в быту и во время отдыха. Не оставляйте их без присмотра, будьте рядом с ними", - заключил Дмитрий Брылев.-0-