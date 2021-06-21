Ботанический сад приглашает с 26 июня на неделю цветения в розарий

Источник материала: БелТА

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси объявляет с 26 июня по 4 июля неделю цветения декоративной коллекции роз и приглашает минчан и гостей столицы 26 июня на праздник "Симфония роз". Об этом БЕЛТА сообщили в секторе информационно-просветительской работы учреждения.

В саду в эту пору настоящий парад цветения декоративных коллекций растений. Впечатляет быстрая смена красок и соцветий: от аристократической сирени к ярким и экзотическим рододендронам, затем - к королевским пионам, ирисам и, наконец, к розам. "Цветение коллекции роз в ботаническом саду - одно из самых значимых и любимых событий для минчан и гостей столицы. В этом сезоне начало, а затем пик активности цветения роз приходится на вторую половину июня и начало июля", - отметили в ботаническом саду.

Посетители смогут полюбоваться розами плетистыми, полиантовыми, флорибундой и грандифлорой, штамбовыми, чайными гибридными - всего более 270 сортов. Изящество, разнообразие расцветок и форм притягивает внимание не только садоводов-любителей, но и профессионалов. На неделе цветения роз ведущие научные сотрудники ботанического сада будут проводить экскурсии по розарию. А непосредственно 26 июня проведут мастер-класс по агротехнике выращивания и уходу за розами, откроют секреты их красоты.

Для всех остальных посетителей подготовлена увлекательная программа, интересная взрослым и детям: анимационное шоу цветочных шляп и живых скульптур, мини-концерт "Романсы и розы", а с 18.00 - выступление симфонического оркестра Белтелерадиокомпании под руководством А.Сосновского.-0-