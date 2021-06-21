ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

75-летний юбилей отмечает знаменитый тренер по художественной гимнастике С. Бурдзевицкая

21.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Она всегда умеет распознать спортивный бриллиант с первого взгляда и дала белорусскому спорту немало чемпионок в художественной гимнастике. 75-летний юбилей празднует тренер-преподаватель Республиканского центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике Светлана Бурдзевицкая, а уже в следующем году она отметит 55 лет своей профессиональной деятельности. Всю жизнь Светлана Васильевна отдала работе с детьми и по-прежнему продолжает трудиться на благо Беларуси и белорусского спорта. Среди ее воспитанниц - Арина Шарапа, Мария Кадобина, Анастасия Иванькова, Мелитина Станюта, Валерия Курильская, Наталья Пальчевская.

Государство, в свою очередь, тоже не остается в долгу. На смену спорткомплексу "Динамо", что на Даумана, где Светлана Бурдзевицкая подготовила не одно поколение художниц, пришли комфортные условия для работы и тренировок - Дворец художественной гимнастики на проспекте Победителей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она всегда умеет распознать спортивный бриллиант с первого взгляда и дала белорусскому спорту немало чемпионок в художественной гимнастике. 75-летний юбилей...
 
Новости дня
Новости общества
 
Советы и лайфхаки безопасного отдыха на свежем воздухе в жару
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by