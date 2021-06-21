Советы и лайфхаки безопасного отдыха на свежем воздухе в жару

Источник материала: БT

Конечно, стоит внимательно относиться к своему здоровью и в жару. В прогнозах до плюс 32. Такая погода окрасила климатическую карту в оранжевый цвет. Чтобы чувствовать себя максимально комфортно, медики советуют выбирать светлую одежду из натуральных тканей и не забывать про головные уборы во время прогулок. С собой иметь запас питьевой воды. Многие белорусы в такую погоду ищут свое комфортное место под солнцем - на берегу популярных водохранилищ. В зонах отдыха - ажиотаж даже в будни. ОСВОД просит соблюдать правила поведения во время купания. Быть бдительными следует и на пикниках - в лесных массивах сохраняется пожароопасная ситуация.

Илья Цветков собрал советы и лайфхаки безопасного отдыха на свежем воздухе.

Вот такие непривычные цифры в прогнозах погоды - 30 плюс. А на небе практически ни единого облачка, а это значит, что в страну наконец-то пришло долгожданное лето, а с ним и время приема солнечных ванн. Как не перегреться на отдыхе в жаркую погоду и как сделать отдых на солнце безопасным и приятным развлечением, - сейчас будем разбираться.

Столичные пляжи уже превратились в оживленные курорты. Заплывы в прохладной воде - один из любимых способов освежиться. Однако сотрудники ОСВОД предупреждают: нахождение у акваторий должно быть безопасным. И ответственность, в первую очередь, на самих отдыхающих.

Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД:



Не заплывать за буйки, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, ведь организм в этот момент разгорячен, вода не до конца прогрета, это опасно для кровообращения и сердца. Не прыгать с дамб и обрывов. Только за эти выходные у нас 10 человек было спасено Минской организацией ОСВОД

Напряженная ситуация в лесах

Свои рекомендации по соблюдению правил безопасности дают и работники лесхозов. Сейчас выезжать на пикник запрещено в леса семи районов страны - более чем в 20-ти посещение рощ и дубрав ограничено в Гродненской, Минской, Гомельской и Могилевской областях. Почва и растительность высыхает - одно неосторожное действие может привести к серьезному пожару.

Дмитрий Пинчук, начальник отдела Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

К пожароопасному сезону лесная охрана готова. Мы увеличили количество патрулей, ежеминутно отслеживаются камеры видеонаблюдения, установленные в массивах, с помощью дронов инспектируем территорию. Не разводить костры в неразрешенных местах, тушить окурки, выбрасывать мусор, особенно легко воспламеняемый, соблюдать культуру поведения - тогда ничего страшного не случится.

Столичные хладокомбинаты увеличили выпуск мороженого

Ну а работники этого предприятия точно не боятся знойной погоды. Наоборот, подсчитывают свои плюсы от температурного высокого градуса. Ажиотаж на мороженое - явление сезонное, прибыльное. Тут главное - предложить холодное лакомство на любой вкус. К классике - пломбиру, эскимо, добавляют летний хит - фруктовый лед с кисло-яблочным вкусом. Его производство в сезон увеличивают минимум вдвое. А всего на этом столичном хладокомбинате в день выпускают 40 тонн мороженого

Елена Сычева, ведущий инженер-технолог Минского хладокомбината:

В целом, хладокомбинат выпускает около 90 видов различных видов мороженого. В зависимости от сезона ассортимент корректируется. В летний период наиболее популярные у нас плодово-ягодные замороженные десерты. Они обладают приятным освежающим вкусом и сделаны из натурального фруктового пюре.

Спрос растет и на освежающие девайсы. Кондиционеры и вентиляторы в магазинах бытовой техники в эти дни нарасхват.

Народные рецепты спасения от жары

Впрочем, у большинства минчан свои, уже давно проверенные, лайфхаки - сценарии по адаптации оранжевого уровня к более комфортным тонам, когда жара становится дополнительным бонусом к летним прогулкам.

Все же медики советуют во время пеших прогулок и поездок на авто помнить: самое активное солнце с 11 до 17 часов. На улице лучше держаться в тени, периодически заходить в помещения с кондиционерами. При себе обязательно иметь питьевую воду.