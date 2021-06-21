ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Накануне даты 80-летия начала Великой Отечественной войны Брест погрузился в историческую атмосферу

21.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Впереди были 1418 долгих дней и ночей до Победы. И это всенародная память: накануне даты 80-летия начала Великой Отечественной войны Брест погрузился в историческую атмосферу. Там воссоздали последний мирный вечер. Также в город приехал "Поезд Победы" - это уникальная передвижная экспозиция. А рядом с Брестской крепостью появилась Аллея памяти - деревья высадили известные артисты.

Об этих и других памятных событиях - в репортаже Марии Тройнич.

80 лет со дня великого подвига: накануне важной даты в Бресте вспоминают героев и жертв Великой Отечественной войны. На разных площадках проходят митинги, выставки артефактов, исторические конференции и патриотические акции. Почтить память защитников в город приехали сотни гостей из зарубежья.

Начались с прибытия "Поезда Победы". Рано утром на перрон железнодорожного вокзала приехала передвижная экспозиция. Девять вагонов, каждый из них - уникальная история, в которой переплетены события военных лет, факты, судьбы и воспоминания. Ветеран Абрама Миркин в этом году отметил 100-летний юбилей. Побывать в Бресте 22 июня было его давней мечтой.

Абрам Миркин, ветеран Великой Отечественной войны:

Это маленькое воспоминание о Великой Отечественной войне. Это дает возможность нашей молодежи коснуться истории войны. То, что наши деды, прадеды прошли и смогли победить такого врага - мужество, отвага и любовь к своей стране помогла нам победить

Именно в Брестской крепости сделали первые шаги к Великой Победе. Враг рассчитывал захватить цитадель за несколько часов. Но защитники продержались больше месяца - без помощи, еды, воды и медикаментов. Для всего мира их подвиг стал синонимом мужества и героизма.

Вопрос сохранения исторической памяти стал темой круглого стола, который прошел в мемориальном комплексе. Организаторы диалога стали Постоянный комитет Союзного государства и Национальный пресс-центр Беларуси.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Мы сегодня в преддверии особого дня, дня памяти и скорби. Мы много слов сказали о том, сколь значима для нас Великая Отечественная война и сколь нравственным долгом, неколебимой позицией для миллионов белорусов и россиян является обязанность и обязательство возвращения к событиям 41-45-х годов

Накануне важной памятной даты в Брест организовали большой пресс-тур российских журналистов. Для многих из них - это первый визит в Брестскую крепость.

В честь подвига возле Брестской крепости сегодня заложили "Сад памяти". Это проект всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и Фонда памяти полководцев Победы. В странах СНГ высадят   27 млн деревьев - по одному на каждую жертву фашизма. Среди участников акции и певица Наталья Подольская, чью семью тоже коснулось пламя войны.

Последний мирный вечер вспомнили в Бресте

А вечером Брест погрузился в атмосферу 40-х. На пешеходную улицу Советскую вышли реконструкторы в форме Красной армии. Рядом с ними под руку прогуливались дамы в винтажных нарядах. Чтобы оживить историю, точность постарались соблюдать даже в деталях.

Ретроспективу в 40-е дополнили довоенные авто. Многим машинам уже более 100 лет. Во время реконструкции вспомнили, каким был тот самый, последний мирный вечер в Бресте. Когда красноармейцы, их жены и дети еще не знали, что уже через несколько часов жизни миллионов людей разделятся на "до" и "после". Как и 80 лет назад в городе звучат смех и живая музыка.

Для брестчан и гостей города с концертом под открытым небом выступил камерный оркестр. Музыканты исполнили песни военных лет на классических инструментах.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впереди были 1418 долгих дней и ночей до Победы. И это всенародная память: накануне даты 80-летия начала Великой Отечественной войны Брест погрузился в историческую...
 
Новости дня
Новости общества
 
Данные Минздрава по COVID-19 на 21 июня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by