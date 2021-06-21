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Николай Щекин: Трагично, что именно в эти дни коллективный Запад вводит против нас масштабные санкции
21.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Николай Щекин, политолог:
Прошло 80 лет, но могилы миллионов красноармейцев, памятники, напоминающие о злодеяниях нацистов в концлагерях, обелиски, которые увековечивают героический подвиг белорусского народа, - напоминание всем нам, ныне живущим, об очередных преступных усилиях коллективного Запада "демократизировать" Беларусь. Предпринимаемые коллективным Западом в последнее время попытки переписать трагические, самые дорогие и в то же время слезные страницы нашей истории необходимо расценивать как объявление нам войны. К сожалению, глубоко символично и одновременно трагично, что именно в эти дни коллективный Запад вводит против нас масштабные санкции, это своего рода война через народные символы.
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Николай Щекин: Трагично, что именно в эти дни коллективный Запад вводит против нас масштабные санкции
Николай Щекин, политолог: Прошло 80 лет, но могилы миллионов красноармейцев, памятники, напоминающие о злодеяниях нацистов в концлагерях, обелиски, которые...
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