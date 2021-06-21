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Алла Смоляк: В современном мире санкции стали способом манипуляции, диктата интересов определенных кругов

21.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь не впервые сталкивается со всякого рода санкциями и каждый раз находит эффективное решение. А попытки переписать трагические, самые дорогие и, в то же время слезные страницы нашей истории необходимо расценивать как объявление нам войны. Война идет за историческую правду и память - сходятся во мнении эксперты.

Алла Смоляк, член Совета Республики:

В современном мире санкции стали способом манипуляции, диктата интересов определенных кругов. Если позиция какого-то государства не совпадает с европейским, американским мнением, то тут же заходит речь о санкциях - без оценки ситуации, диалога. И это делают те, кто громче всех говорит о демократии, плюрализме мнений, интересах общества.

 
 
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Беларусь не впервые сталкивается со всякого рода санкциями и каждый раз находит эффективное решение. А попытки переписать трагические, самые дорогие и, в то же...
 
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