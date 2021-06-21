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Фильм АТН "Боевой расчет 41-го" - завтра в 20:00 на "Беларусь 1"
21.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Для одних та война длилась считанные минуты, а другим 4 года показались вечностью.
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Для одних та война длилась считанные минуты, а другим 4 года показались вечностью. Агентство теленовостей готовит к эфиру масштабный фильм о подвиге пограничников....
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