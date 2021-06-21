Источник материала: БT

Для одних та война длилась считанные минуты, а другим 4 года показались вечностью. Агентство теленовостей готовит к эфиру масштабный фильм о подвиге пограничников. Почти 19,5 тысячи служащих Белорусского пограничного округа стояли до последнего на своих рубежах. Большинство из них погибло, защищая границу, в первые дни войны. О последнем дозоре и преемственности поколений расскажет фильм Александра Хоровца "Боевой расчет 41-го". Завтра в 20:00 на "Беларусь 1" .