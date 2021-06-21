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В. Арчаков: Сейчас "беглые" лижут ноги своим господам-содержателям, чтобы сделать стране больно

21.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Война не в прошлом, она продолжается и сейчас. Такое мнение в интервью нашему Агентству высказал заместитель госсекретаря Совета безопасности.

По мнению Владимира Арчакова, внешние силы по сей день представляют реальную угрозу для независимости Беларуси. Государство делает все возможное, чтобы в стране сохранился мир и порядок. По мнению Арчакова, нам надо быть готовыми к любому повороту событий, не искажать правды и понимать истинное значение слова "патриотизм".

Почему безопасность и оборона страны - дело всех и каждого - в следующем материале.

Мы неспроста местом для записи интервью выбрали площадку возле Музея Великой Отечественной войны. Она символизирует одновременно и великую трагедию, и великую Победу, и народную память об этом. Война давно закончилась, сейчас важно сохранить память о тех страницах истории. Как нам всем это сделать, существует ли данная проблема сегодня (видео)?

 
 
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Война не в прошлом, она продолжается и сейчас. Такое мнение в интервью нашему Агентству высказал заместитель госсекретаря Совета безопасности. По мнению...
 
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