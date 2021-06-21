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Три года ограничения свободы за публичное оскорбление представителя власти

21.06.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Гомеле вынесли вердикт в отношении 29-летнего жителя Речицы. По информации следствия, начитавшись деструктивных телеграм-каналов, мужчина решил собрать людей, чтобы поучаствовать в незаконном массовом мероприятии, что и осуществил в августе прошлого года. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. Фигурант полностью признал свою вину и раскаялся.

Ирина Курбацкая, заместитель прокурора г. Гомеля: "Суд учел раскаяние обвиняемого и на основании ст. 342 назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев в исправительной колонии общего режима".

И еще один судебный процесс. Три года ограничения свободы за публичное оскорбление представителя власти. Прокуратура Гомеля поддержала в суде обвинение по уголовному делу в отношении жителя Минска. В августе 2020 года   мужчина разместил на YouTube комментарий к видеоролику с оскорблением председателя Гомельского облисполкома.

Сразу ряд телеграм-чатов признаны экстремистскими. Речь идет о ресурсах якобы о жизни Пинска. Установлено, что в них размещались призывы к насилию в отношении правоохранителей, комментарии с оскорблениями и угрозами, разжигающие вражду и рознь по политическим и идеологическим мотивам.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В Гомеле вынесли вердикт в отношении 29-летнего жителя Речицы. По информации следствия, начитавшись деструктивных телеграм-каналов, мужчина решил собрать людей,...
 
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