Источник материала: БT

Модернизация сельскохозяйственных производств - залог развития села в целом. Предстоящие 5 лет будут наполнены преобразованиями в сфере АПК. Они коснутся не только технологий. Увеличения как результат объемов производства, получения еще большей прибыли от реализации сельхозпродукции Как сделать этот процесс более интенсивным - такую задачу решают и в хозяйствах Могилевской области. Андрей Ястребов изучил, как работают инвестиции в сферу АПК.

Вот в таких комфортных условиях телята набирают необходимые 90 килограммов, переходят от молока на грубые корма. Не ясли, а колыбель будущих доходов. На примере молочно-товарного комплекса "Караси" агрохолдинга "Купаловское" Владимир Капустин рассказывает о главных преобразованиях в сельхозпредприятиях Могилевского региона.

Владимир Капустин, зампредседателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома: "Создавать комфортные условия для содержания всех групп скота, в частности, новорожденных телят. Поэтому и построен навес для механизированной уборки, а также старые профилактории мы переоборудываем под такие навесы".

Ставка на высокопродуктивную голштино-фризскую породу

Этот молочно-товарный комплекс "Караси" агрохолдинга "Купаловское" за время масштабной модернизации прирос еще одной фермой. Буренок теперь здесь под 2 тысячи. Ставка на высокопродуктивную галштино-фризскую породу. Молочную, кстати, самую популярную в мире. Для них здесь даже площадки трендовые для выгула.











Сергей Дрозд, гендиректор агрохолдинга "Купаловский":

Мы находимся на площадке, которая была построена в прошлом году на 300 голов. В планах здесь еще строительство подобного. В "Амкодоре" перспектива строительства в этом году. Созданы все условия для технологии выращивания молодняка.

Содержание животных - одна из составляющих. Вторая - качественные корма с момента заготовки. Для косовицы в этом году благоприятная погода. А значит, за сохранность можно не беспокоиться.

Владимир Танцевило, главный зоотехник ОАО "Новогородищенское": "6 сенажных траншей. В общей сложности по 2,5 тысячи тонн каждая. На данный момент уже 4 ямы заложено. Весь процесс заготовки корма проходит под постоянным контролем".

Кстати, заготовка буквально в паре километров от фермы. На этом поле богатые на белок и сахар люцерна, клевер, тимофеевка. Укос многолетних трав в самом разгаре, поэтому и работа от зари от зари, рассказывает механизатор Евгений Рубаник.

Хороший запас кормов - это залог производства молока экстра-класса. Как итог - увеличение прибыли. На такие перспективы нацелены все хозяйства региона.

Сезон большого молока в "Купаловском". Только этот МТК за сутки производит до 12 тонн молока. Это почти 10 тысяч рублей в общую копилку хозяйства.

В "Купаловском" 9 подобных комплексов. Настоящие молочные реки. Неплохие показатели и в "Больших Славенях". За пару лет здесь удалось реконструировать фермы. Они стали светлыми и просторными. Смогли увеличить и поголовье бычков - до 80 тонн продукции теперь продают ежемесячно.















Руслан Кравцов, и.о. директора ОАО "Большие Славени": "В 2018 году здесь была произведена реконструкция, что позволило нам увеличить поголовье скота почти на тысячу. В 2018 году оно составляло около 2,5 голов, а сейчас 3500-3700. Также выручка с этого комплекса составляет более 100 тысяч рублей".

Интенсивное и экологичное сельское хозяйство, современная переработка в АПК позволили обеспечить продовольственную безопасность даже в непростое пандемийное время. Под 6 миллиардов долларов сегодня ежегодно получаем от продажи продовольствия. "Без села не может быть государства", - не раз говорил Президент. Все усилия в этой сфере были точно не зря.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:



Мы оказались на правильном пути. Мы две пятилетки, даже три, модернизировали наше сельское хозяйство. Спасли деревню, дали возможность трудиться там. Сегодня уже можно заниматься бизнесом на селе. И среди бывших крупных колхозов и совхозов много, сотни таких, которые работают неубыточно. Хотя там море вопросов, которые мы должны решать. Поэтому мы не закопали деньги в сельское хозяйство. Оно в прошлом году единственное почти на 6 % в плюс сработало.

Перспективы не менее амбициозные - переработка мясной продукции, производство комбикормов, реализация молока высшего качества. Все это позволит хозяйствам увеличить объемы производства и заработать.







Читайте также: