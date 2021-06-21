Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 июн – Sputnik. Министерство экономики Грузии реализовало на аукционе за 793 тысячи долларов заброшенную летнюю дачу главы наркомата внутренних дел СССР Лаврентия Берии, расположенную в поселке Коджори около Тбилиси, сообщило в понедельник новостное агентство Сommersant.

По его информации, были проданы 22,56 тысячи квадратных метров, а также все находящиеся на участке постройки.

Дачу Берии приобрела компания Iberotel, которая победила на аукционе, где приняли участие три фирмы.

Заброшенная "Синяя дача" известна тем, что при СССР была правительственной базой отдыха чиновников. После распада СССР в ней находился детский лагерь, с 2005-го территория не использовалась, а здания пришли в негодность.