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Гедич: преступления, подобные геноциду белорусского народа нацистами, не должны повториться

22.06.2021 06:41 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преступления, подобные геноциду белорусского народа, уничтожению нацистами представителей различных этнических и социальных групп, не должны повториться, заявил корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики, директор Гродненского областного драматического театра Игорь Гедич.

"22 июня - очень страшная дата в истории нашего государства. В этот день начался геноцид белорусского народа. Миллионы ни в чем не повинных людей оказались заложниками политических амбиций по завоеванию территорий на востоке Европы. Белорусы подверглись бесчеловечному истреблению представителями так называемой высшей расы. Леденящий душу и чудовищный по своей бесчеловечности документ - генеральный план "Ост" - предусматривал истребление и принудительное выселение до 85% населения Беларуси, тотальное разрушение и уничтожение наших городов и сел, - сказал сенатор. - Мы помним Хатынь и Селец, помним Залесье и Шауличи и еще более 9 тыс. населенных пунктов, разрушенных и сожженных вместе с детьми, женщинами и стариками".

По словам Игоря Гедича, наша главная задача - сохранить историческую правду о тех страшных, но героических годах и передать ее подрастающему поколению.

"Отдавая дань нашей памяти, мы должны смотреть в будущее. Преступления, подобные геноциду белорусского народа, уничтожению нацистами представителей различных этнических и социальных групп, не должны повториться. Это наш общий долг и без преувеличения самая важная и актуальная задача для всего мирового сообщества, особенно в сегодняшних условиях, когда появляются попытки расколоть общество и переписать историю в угоду какой-то "новой расе", - резюмировал сенатор.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По словам члена Совета Республики, директора Гродненского областного драматического театра Игоря Гедича, наша главная задача - сохранить историческую правду о...
 
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