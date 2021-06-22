Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный план "Ост", целью которого было порабощение и уничтожение народов СССР, еврейского и славянского населения завоеванных территорий, является красноречивым свидетельством истинных намерений нацистов. Как свидетельствуют архивные документы, была разработана комплексная программа, основанная на главном расистском принципе гитлеризма, - уничтожении евреев и славян. Расовая "теория", возведенная Гитлером в ранг государственного вероисповедания, - одно из самых гнусных орудий фашизма в его борьбе за мировое господство.

Что касается того, насколько претворялся или нет генеральный план "Ост" в жизнь, красноречиво свидетельствует пример Беларуси, потерявшей во время войны свыше 2,2 миллионов человек. Оккупанты сожгли и разрушили 209 из 270 городов и районных центров, 9 200 сел и деревень, нанесли непоправимый урон народному хозяйству республики. Беседуем с деканом факультета философии и социальных наук БГУ кандидатом исторических наук, доцентом Вадимом Гигиным о том, какое будущее уготовили гитлеровцы Беларуси и какие вредоносные мифы, искажающие правду о Великой Отечественной войне, до сих пор в ходу.

"Немцы считали, что Германия очень зажата и немецкому духу надо дать простор"

- На чем основывалась идеология нацизма, которая привела к самой страшной катастрофе XX века?

- В основе немецкого планирования и политики лежала теория расового превосходства. У Гитлера было три основных источника формирования чудовищной человеконенавистнической идеологии. Первый - классический немецкий империализм, который подразумевал DrangnachOsten ("Натиск на Восток"), то есть уничтожение, выдавливание славянского населения. Второй – теория расового превосходства, истоки которой уходят в далекое прошлое и которую развивали француз Гобино, англичанин Чемберлен и многие другие. Однако именно Гитлер и Розенберг – главные авторы этой концепции. Будучи не очень образованными людьми, они примитизировали теории предыдущих мыслителей. И третий – это классическая немецкая геополитика Карла Хаусхофера, выступавшего за превращение своей страны в великую мировую державу. Ученый читал лекции Гитлеру в момент его нахождения в тюрьме. Именно его теорию "жизненного пространства" (Lebensraum) использовал Адольф Гитлер для обоснования своей агрессивной политики в Европе и мире. Немцы считали, что Германия очень зажата и немецкому духу надо дать простор.

В основе их нацистской идеологии лежали антисемитизм, антикоммунизм и антиславянство. Предполагалось окончательное решение нескольких национальных вопросов, среди которых еврейский, цыганский, славянский, причем последний делился на польский, чешский и так называемую борьбу с русачеством и азиатчиной.





Гитлеровцы врываются в квартиру мирных жителей, 1942 год

"Нацистские вожди заботились о психике своих подчиненных, о том, чтобы преступления свершались не руками немцев"

- Каким образом нацисты предполагали осуществить свои амбициозные и одновременно варварские планы на практике?

- Прежде всего, это военный план агрессии против Советского Союза, известный нам под названием Операция "Барбаросса". Согласно ему за четыре-пять месяцев фашисты должны были уничтожить Красную Армию и выйти на линию "Архангельск-Астрахань", что создавало военный потенциал для дальнейших действий. План "Ольденбург" ("Зелёная папка" Геринга) – это экономическое порабощение СССР. Герман Геринг, один из наиболее влиятельных людей в нацистской Германии, говорил, что немецкий народ ожидают белые булки, много яблок и молока. Он без особого стеснения заявлял, что поскольку еды на всех не хватит, следовательно, 30 миллионов русских, к которым причислялись также украинцы и белорусы, окажутся лишними. То есть в результате экономической эксплуатации они должны были умереть голодной смертью. И, наконец, генеральный план "Ост", это уже непосредственный геноцид, обширная программа закрепления господства Третьего рейха в Восточной Европе. Надо сказать, что высшие руководители рейха, в том числе Гиммлер, Розенберг, прекрасно отдавали отчет в том, что совершают военные преступления, и неслучайно потом многие архивы, касающиеся этих страшных проектов, были сожжены. Более того, нацистские вожди заботились о психике своих подчиненных, о том, чтобы преступления свершались не руками немцев, а теми же литовцами, латышами, нашими предателями. Они считали, что немцы не могут выполнять грязную работу, а потому выбирали палачей из числа коллаборантов.

"В самой Германии официально господствовало мнение, что все это выдумали, что никакого плана "Ост" на самом деле не существовало"

- Долгое время план "Ост" называли фальшивкой, придуманной на Нюрнбергском процессе. Выходит, немцам удалось неплохо "подчистить" документы?

- В самой Германии официально господствовало мнение, что все это выдумали, что никакого плана "Ост" на самом деле не существовало. Хотя докладные записки, какие-то обрывочные сведения о нем все же сохранились. На Нюрнбергском процессе он тоже упоминался, но обнаружили его американцы только в 1947 году. Показательно, что именно они увезли его за океан, никому не дав посмотреть. Им это было не выгодно, поскольку обнародование такого рода документа еще больше укрепило бы позицию Советского Союза как страны-победительницы нацизма, защищавшейся от уничтожения.





Население, согнанное в лагерь для угона в Германию, 1942 год

Следует отметить, что уже сразу после войны, когда генеральный план "Ост" обнаружили, на Западе запустили версию, которая известна у нас в изложении предателя Резуна-Суворова. На самом деле ее авторство принадлежит Риббентропу и суть ее в том, что СССР собирался напасть на Германию, а та, развязав войну, просто опередила его. Но тезис о превентивном нападении Германии абсурден, не подкреплен фактами и не разделяется большинством историков. Американцы не очень "педалировали" этот план и только в 2009 году передали его в Федеральный архив Германии, где он хранится и по сей день. Кстати, он был опубликован.

"Если половая связь была между немкой и славянином, их обоих отправляли в концлагерь"

- Правда, что план "Ост" имел несколько версий?

- Первоначально он разрабатывался еще до нападения на Польшу, а вот окончательная его версия – май 1942 года, объем - сто страниц. Плюс финансовые приложения. Согласно плану "Ост" вся захваченная территория должна была быть поделена на 4 рейхскомиссариата: Остланд (Прибалтика, Беларусь), Московия, Кавказ. Крым выделялся в отдельную колонию – Готенланд. Сюда должны были переселить 9 миллионов немцев, уберменш (Ьbermensch). Есть сведения о том, как доставлять их туда в двухэтажных вагонах высшего класса, с парикмахерскими, ресторанами и туалетами.

Расовая пропаганда в Германии была страшнейшая. Они издали брошюру, в которой писали, что недочеловеки – Untermenschen - хуже зверя. Германский кинематограф под руководством Геббельса по уровню не уступал Голливуду. Фильмы, наподобие "Вечного жида", заставляли смотреть всех эсэсовцев и надзирателей. Они кровь проверяли до 1800 года! Допустим, если немец с немкой женился, то по нюрнбергским расовым законам 1935 года, они должны были представить справку, что являются полноценными. Если половая связь была между немкой и славянином, их обоих отправляли в концлагерь.





Население, согнанное в лагерь для угона в Германию, 1942 год

"Планом предусматривалось выселить 75 процентов населения Беларуси, 10 процентов, а это преимущественно интеллигенция, - уничтожить"

- Какое будущее уготовили нацисты для Беларуси?

- На нашей земле хотели построить города – по 100-150 тысяч населения, в которых размещались бы немецкие господа и славянские рабы. Вокруг – обширные немецкие поместья. Предполагалось, что немецкому поселенцу выделят в среднем от 40 до 100 га земли, которую предстоит обслуживать рабам. Планом предусматривалось выселить 75 процентов населения Беларуси, 10 процентов, а это преимущественно интеллигенция, наиболее активные, кто может оказать сопротивление, - уничтожить, 15 оставшихся - онемечить.

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Могилева в Германию. Июль, 1943 год" title="Отправка населения Могилева в Германию. Июль, 1943 год">

Отправка населения Могилева в Германию. Июль, 1943 год

- Куда собирались переселить наши народы?

- Хаусхофер поделил мир на большие регионы, которые Германия предстояло контролировать. Предполагалось, что примерно по меридиану Омска они поделят территорию с Японией, до Урала будет колонии Германии, а дальше, километров триста на восток, размесят концлагеря смерти для нас, славян. Эстонцев, например, собирались отправить на берег Белого моря, та латышей и литовцев превратить в рабов…

"На оккупированных территориях, где в совокупности проживали более 70 миллионов, ставились чудовищные эксперименты. Проводили массовые стерилизации людей"

– То есть утверждение о том, что Германия несет народам свободу и государственность, тоже очередной миф?

- Безусловно. Любые попытки в 1941 году со стороны коллаборационистов провозгласить независимость или создавать какие-либо атрибуты власти жестко пресекались. И Бандеру отправили в концлагерь именно по этой же причине. Уже с первых дней войны было очевидно, что "Ост" – это план осознанного геноцида. На оккупированных территориях, где в совокупности проживали более 70 миллионов, ставились чудовищные эксперименты. Проводили массовую стерилизации людей – химическую, радиоактивную и хирургическую, дотошно проверяя, как все работает. В данном деле у нацистов уже был собственный опыт: в 1940-м году в Германии они утвердили евгеническую программу "Т-4", в рамках которой предполагалось уничтожение неполноценных представителей высшей расы, уберменш. К ним относили инвалидов, стариков, душевно и неизлечимо больных, по отношению к которым применялась так называемая эвтаназия. Сторонники теории расовой гиены варварскими способами уничтожили 275 тысяч своих же соотечественников, считая их биомусором и неполноценным материалом.

"Чтобы самим не пачкаться, лагеря организовывали на территории Польши и в нашем Тростенце, куда свозили евреев со всей Европы"

- Особые планы нацисты вынашивали в отношении евреев, к которым питали генетическую ненависть…

- Реализация и логистика геноцида еврейского народа обсуждалась на секретной Ванзейской конференции в январе 1942 года. Гиммлер утверждал, что война даст основание быстрее реализовать давно намеченные планы, и под этот шумок решили ликвидировать всех евреев. Чтобы самим не пачкаться, лагеря организовывали на территории Польши и в нашем Тростенце, куда свозили евреев со всей Европы.





Во время переселения евреев г. Минска в гетто, 1941 год

- Ваше отношение к еще одной мифологеме: версии о том, что если бы не партизаны, то не было бы карательных операций?

- По международному законодательству и всем военным конвенциям, которые уже действовали в 1941 году, за подобные карательные операции против мирного граждан, отвечают не партизанские отряды, а те, кто их проводит. Но кому-то выгодно откровенно фальсифицировать правовые документы. Немцы пользовались наличием повстанческого движения для того, чтобы уничтожать местное население. В Беларуси было проведено 140 карательных операций, причем в разработке многих из них активно участвовали и латвийские националисты. Население уничтожалось под корень, поголовно, а детей увозили в концлагеря, одним из самых известных стал "Саласпилс". Кстати, население многих белорусских районов – Верхнедвинский, Россонский - так и не восстановилось до довоенного уровня.

Сохранились отчеты гитлеровцев по итогам операции под названием "Котбус", которую они провели в Минской области. В них сказано, что в ходе операции убито 735 бандитов, из которых 168 мужчин, 350 женщин и 248 детей. А у немцев "потери" – 1 заболевший и тысяча сто израсходованных патронов. Очевидно, что это был не бой - людей просто расстреливали. "Зимнее волшебство", "Болотная лихорадка", "Дирлевангер", "Праздник урожая" - документы свидетельствуют, что гитлеровцы сознательно, упорно и планомерно, проводили массовые операции по уничтожению местного населения.

"Та же Арсеньева, написавшая "МагутныБожа", ходила по Минску и не замечала 100-тысячное гетто?"

- В свете всего вышесказанного, какова морально-этическая оценка коллаборационистов, которых некоторые считают чуть ли не жертвами обстоятельств?

- Коллаборационисты все знали и видели, а поэтому никаких оправданий им не может быть. Они разве не видели, что делают с евреями? Та же Арсеньева, написавшая "МагутныБожа", ходила по Минску и не замечала 100-тысячное гетто? Как не видела и того, что к 1942 году оно куда-то "исчезло"? Некоторые коллаборационисты ставили перед немцами вопрос: "Зачем вы так много убиваете, ведь этим вы подрываете наш авторитет?". Им не людей было жалко - они о своей "репутации" волновались. Вильгельм Кубе, назначенный генеральным комиссаром Генерального округа Белоруссия, писал записки с просьбой присылать для работ поменьше евреев, ведь их приходится убивать. А послушаешь некоторых адвокатов дьявола, так оккупанты, оказывается, были большими "гуманистами". На оккупированных территориях шла грандиозная пропаганда по обесчеловечиванию евреев и славян. В ней участвовали офицеры Вермахта и коллаборационисты, которые в своих газетах писали о том, что не надо жалеть большевиков (а к ним они относили всех, кто поддерживает партизан), печатали антисемитские анекдотики.





Великая Отечественная война. Оккупированная территория. Расправа немецких властей с советскими военнопленными, 1942 год

"Каждый день, каждую минуту в Беларуси убивали людей. Убийства шли сплошной чередой. Абсолютно зверские"

Мы должны помнить: каждый день, каждую минуту в Беларуси убивали людей. Убийства шли сплошной чередой. Абсолютно зверские. Одних сжигали живьем в сараях, других отправляли в газовые камеры, третьих расстреливали на краю вырытого рва…

В своем прагматизме нацисты дошли до полного абсурда, полагая, что даже уничтожение людей должно быть самоокупаемым. В районе Гданьска, например, располагался институт, изучавший вопросы получения из человека драгоценных металлов.

К сожалению, большое количество военных преступников, в том числе пособников фашистов, которые участвовали в этих кровавых расправах, ушли от наказания, в свое время спрятавшись от суда в разных странах. Сейчас перед мировым сообществом стоит важнейшая задача - дать правовую оценку их деяниям. И прежде всего для того, чтобы больше такой страшной трагедии не повторилось.

Все вышесказанное - вроде общеизвестные факты, но, к сожалению, многие о них забывают. Поэтому о масштабах беды, которую пережили тогда белорусы, следует постоянно напоминать, особенно в преддверии 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны. Почему эта война особая? Почему Великая и Отечественная? Потому, что никогда прежде у нас не было такого врага – никакие монгол-татары, крестоносцы не ставили таких чудовищных целей в отношении нашего народа.

Елена ЕЛОВИК,

газета 7 Дней .-0-