Источник материала: БелТА

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "На границе возможного" - под таким названием к 80-летию начала Великой Отечественной войны вышел совместный проект БЕЛТА, Госпогранкомитета и мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".

Проект посвящен подвигу пограничников , которые на рассвете 22 июня 1941 года первыми приняли на себя удар фашистской Германии. В первые дни войны в пограничных войсках Беларуси погибли 16 000 человек.

В проекте приводятся уникальные факты об отдельных погранзаставах, командиры и бойцы которых проявили невероятные мужество и усилия на грани возможного, чтобы остановить разрушительное продвижение врага по родной земле. При этом героизм бойцов поражал самих гитлеровцев, которые не ожидали такого яростного сопротивления. Это подвиг первой заставы 86-го Августовского погранотряда и ее начальника - старшего лейтенанта Сивачева, которая билась 10 часов и вся погибла. Никто не отступил. Невероятные испытания выпали на долю бойцов и командиров 17-го погранотряда, по участку которого проходила полоса наступления группы армий "Центр" - по плану "Барбаросса" она наносила по СССР главный удар.





Целый месяц в тылу немцев сражался гарнизон Брестской крепости. Девять батарей "небельверферов" за считанные минуты выпустили по цитадели 2500 зажигательных и фугасных мин. Однако "руины продолжали стрелять".

В совместном проекте представлены уникальные архивные фотографии, на которых запечатлены первые часы войны, бойцы и командиры погранотрядов Белорусского округа, а также продвижение немецких солдат и техники по территории БССР. Документальность фотографий создает ощущение сиюминутности происходящего и сопричастности.

В проекте также представлены фото и истории экспонатов Музея обороны, экспозиции "Оборона Восточного форта" Брестской крепости-героя. За каждым из артефактов - судьба человека или целого отряда.-0-







