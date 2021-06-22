Налицо попытка коллективного Запада уйти от ответственности за геноцид белорусского народа - сенатор

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22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налицо попытка коллективного Запада уйти от ответственности за развязывание геноцида белорусского народа, заявил БЕЛТА член Совета Республики, проректор по учебной работе Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова Олег Дьяченко.

"22 июня 1941 года - скорбная дата в истории белорусского народа. Вероломное нападение гитлеровской Германии и ее сателлитов привело не только к тотальному разрушению экономики нашей страны. Против мирного населения начался жесточайший террор, который поражает своими масштабами. На оккупированных территориях 9,2 тыс. белорусских сел и деревень были сожжены нацистскими карателями, в том числе свыше 5 тыс. - вместе с женщинами, стариками и детьми. Фактически в каждом районе нашей республики есть своя Хатынь и свои Борки - священные места скорби и боли белорусского народа. Вся земля покрыта мемориалами, одиночными и братскими захоронениями. Демографические последствия этой трагедии ощущаются до сих пор, спустя много десятилетий после окончания войны", - напомнил сенатор.

По его словам, кропотливая работа по сохранению и увековечении исторической памяти о трагедии Великой Отечественной войны никогда не прекращалась. Идет работа с документами архивов, фиксируются воспоминания очевидцев тех страшных событий. "Выявляются и документируются все новые и новые факты преступлений нацистских карателей против мирного населения, устанавливаются места казней и захоронений жертв белорусского холокоста. Весной этого года только в одной из деревень Могилевского района мы выявили пять ранее неизвестных одиночных захоронений местных крестьян, расстрелянных немецкими палачами в июле 1942 года. А ведь таких мест сотни. К сожалению, не все военные преступники получили заслуженное наказание за свои злодеяния. Многие из них скрылись на ближнем и дальнем Западе, где так называемые развитые демократии под различными надуманными предлогами и прибегнув к юридической казуистике взяли их под защиту", - считает Олег Дьяченко.

Он уверен, что сегодня мы снова столкнулись и вероломством и лицемерием коллективного Запада. "Обратите внимание: как только Беларусь на официальном уровне заявила о подготовке документов для направления в международный трибунал доказательств, достаточных для официального признания геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны, на Западе последовала вполне предсказуемая реакция - информационно-психологическая война и введение экономических санкций. Но мы хорошо помним, что 80 лет назад именно "объединенная Европа" того времени во главе с нацистской Германией развязала тотальную войну против нашего народа. История повторяется, - отметил сенатор. - Западные политики сегодня не любят это вспоминать, поэтому зашевелились и с подачи новых коллаборационистов пытаются изменить повестку дня, развязав очередную гибридную войну против народа Беларуси, применяя экономические санкции, блокируя авиасообщения и распространяя дезинформацию о нашей стране. Налицо попытка коллективного Запада уйти от ответственности за развязывание геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны и избежать серьезных компенсаций семьям жертв белорусского холокоста".-0-