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Картина дня: Неделя молодежи, как избежать последствий жары и репортаж о традициях и обрядах Троицы
22.06.2021 07:29 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
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СЕГОДНЯ
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Всебелорусская минута молчания пройдет в 12.00 в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.
Митинг-реквием пройдет в Брестской крепости. Начало в 3.30.
Программа мероприятия "Этот день нельзя забыть", посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны, пройдет в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.
Временная литературно-документальная экспозиция "Дарогі вайны" откроется в Государственном музее истории белорусской литературы.
Ежегодная акция "Звон скорби" пройдет на Буйничском поле.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 23 июня
День государственной службы Организации Объединенных Наций.
Международный Олимпийский день.
Международный день вдов.
75 лет назад родился Александр Леонидович Кайдановский, российский актер и режиссер, заслуженный деятель искусств РФ. Снимался в фильмах "Сталкер", "Пропавшая экспедиция", "Свой среди чужих, чужой среди своих" и др. Умер в 1995 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 21 июня Санкции создают условия для подъема национальных экономик. Такое мнение высказал в Бресте по итогам выездной...
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