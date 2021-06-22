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Готовь сани летом: Совмин поручил "быть в форме" к отопительному сезону
22.06.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июн – Sputnik. Правительство Беларуси поручило завершить подготовку к осенне-зимнему сезону до 20 сентября, официальный документ опубликован во вторник на портале Pravo.by.
До 1 июля Минэнерго и другие госорганизации должны разработать планы для надежного и устойчивого топливо- и энергоснабжения потребителей грядущей осенью и зимой. Все мероприятия должны быть реализованы до 20 сентября. Министерству энергетики, в частности, поручено обеспечить готовность электрических станций, тепло- и электрогенерирующих установок и оборудования, газовых, тепловых и электрических сетей к работе в период максимальных нагрузок.
Также поручено до 1 сентября разработать варианты топливоснабжения и режимов энергоснабжения потребителей в условиях возможного снижения поставок энергоносителей, а также в случаях возникновения аварийных ситуаций и резкого похолодания.
До 20 сентября предприятия системы "Белэнерго" должны заменить и построить 129,7 км теплосетей, а до 1 января — 202,2 км. Организация ЖКХ поручено построить до осени более 485 км новых тепловых сетей. Отключать отопление начнут уже с 1 марта 2022 года, если среднесутоная температура будет выше +4°С.
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Предприятия системы "Белэнерго" должны заменить и построить 130 км теплосетей, а организации ЖКХ — 485 км.
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